Direktori Perusahaan
RBC
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

RBC Gaji

Gaji RBC berkisar dari $36,123 dalam kompensasi total per tahun untuk Penjualan di tingkat rendah hingga $201,000 untuk Kepala Staf di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan RBC. Terakhir diperbarui: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Insinyur Perangkat Lunak
PL10 $50.4K
PL09 $58.9K
PL08 $80.7K
PL07 $110K
PL06 $121K
PL05 $118K

Insinyur iOS

Insinyur Perangkat Lunak Frontend

Insinyur Machine Learning

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Jaringan

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

Insinyur Data

Insinyur DevOps

Insinyur Site Reliability

Analis Bisnis
PL10 $38.4K
PL09 $50.4K
PL08 $69.8K
PL07 $83.8K
PL05 $51.5K
Manajer Produk
PL08 $85.3K
PL07 $101K
PL06 $128K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Ilmuwan Data
PL08 $77.6K
PL07 $101K
PL06 $168K
Analis Keuangan
Median $64.3K

Risk Analyst

Desainer Produk
PL08 $77.1K
PL07 $102K

Desainer UX

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $127K
Analis Data
Median $57.7K
Manajer Proyek
Median $71.1K
Bankir Investasi
Median $75.1K
Arsitek Solusi
Median $115K

Data Architect

Cloud Security Architect

Cybersecurity Analyst
Median $72.3K
Information Technologist (IT)
Median $64.7K
Peneliti UX
Median $86.7K
Aktuaris
Median $68.7K
Akuntan
Median $71K
Operasi Bisnis
Median $51.1K
Layanan Pelanggan
Median $38K
Pemasaran
Median $101K
Penjualan
Median $36.1K
Manajer Program
Median $138K
Manajer Operasi Bisnis
Median $99K
Manajer Program Teknis
Median $100K
Manajer Sains Data
Median $82.1K
Asisten Administratif
$38.3K
Pengembangan Bisnis
$44.7K
Kepala Staf
$201K
Pengembangan Korporat
$110K
Desainer Grafis
$48.9K
Sumber Daya Manusia
$200K
Hukum
$56.8K
Konsultan Manajemen
$44.4K
Operasi Pemasaran
Median $69.5K
Manajer Mitra
$113K
Manajer Desain Produk
$164K
Penulis Teknis
$45.2K
Total Imbalan
$95.6K
Kapitalis Ventura
$121K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di RBC, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

Punya pertanyaan? Tanya komunitas.

Kunjungi komunitas Levels.fyi untuk berinteraksi dengan karyawan dari berbagai perusahaan, dapatkan tips karier, dan lainnya.

Kunjungi Sekarang!

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di RBC adalah Kepala Staf at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $201,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di RBC adalah $79,163.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk RBC

Perusahaan Terkait

  • Scotiabank
  • JPMorgan Chase
  • Deutsche Bank
  • CIT
  • KeyBank
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya