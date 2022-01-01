Direktori Perusahaan
Razorpay
Razorpay Gaji

Rentang gaji Razorpay berkisar dari $4,880 dalam total kompensasi tahunan untuk Operasi Pemasaran di ujung bawah hingga $200,862 untuk Arsitek Solusi di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Razorpay. Terakhir diperbarui: 8/24/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Software Engineer $24.1K
Senior Software Engineer $46.9K
Lead Software Engineer $67.1K
Staff Software Engineer $74.6K

Insinyur Perangkat Lunak Frontend

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur DevOps

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $101K
Manajer Produk
Product Manager $64.5K
Senior Product Manager $79.3K
Principal Product Manager $114K

Desainer Produk
Median $44.8K

Desainer Pengalaman Pengguna

Analis Bisnis
Median $22.8K
Ilmuwan Data
Median $33.9K
Manajer Program Teknis
Median $58.2K
Pengembangan Bisnis
$73.2K
Analis Data
$14K
Manajer Ilmu Data
$194K
Sumber Daya Manusia
$76.3K
Konsultan Manajemen
$63.8K
Pemasaran
$33.6K
Operasi Pemasaran
$4.9K
Manajer Desain Produk
$67.4K
Manajer Program
$29.6K
Manajer Proyek
$24.5K
Penjualan
$141K
Arsitek Solusi
$201K
Penulis Teknis
$29.4K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Razorpay, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

7 years post-termination exercise window.

FAQ

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Razorpay ialah Arsitek Solusi at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $200,862. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Razorpay ialah $63,845.

Sumber Daya Lain