Rapyd Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in United Arab Emirates di Rapyd total AED 441K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Rapyd. Terakhir diperbarui: 10/27/2025

Paket Median
company icon
Rapyd
Backend Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Total per tahun
AED 441K
Level
Backend Developer
Gaji Pokok
AED 441K
Stock (/yr)
AED 0
Bonus
AED 0
Lama di perusahaan
2 Tahun
Pengalaman kerja
5 Tahun
Apa saja tingkat karir di Rapyd?
Block logo
+AED 213K
Robinhood logo
+AED 327K
Stripe logo
+AED 73.5K
Datadog logo
+AED 129K
Verily logo
+AED 80.8K
FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Rapyd in United Arab Emirates mencapai total kompensasi tahunan AED 516,795. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Rapyd untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in United Arab Emirates adalah AED 431,998.

