Direktori Perusahaan
Ramp
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Ramp Gaji

Gaji Ramp berkisar dari $76,380 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $595,400 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Ramp. Terakhir diperbarui: 10/25/2025

Ramp logo
+$45K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Insinyur Perangkat Lunak
New Grad Software Engineer $186K
Software Engineer $299K
Senior Software Engineer $409K
Staff Software Engineer $595K

Insinyur Perangkat Lunak Frontend

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Desainer Produk
Median $189K

Desainer UX

Desainer Web

Perekrut
Median $135K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Manajer Produk
Median $275K
Pemasaran
Median $200K

Manajer Pemasaran Produk

Operasi Bisnis
$149K
Analis Bisnis
$261K
Layanan Pelanggan
$76.4K
Ilmuwan Data
$161K
Sumber Daya Manusia
$333K
Penjualan
$258K
Cybersecurity Analyst
$291K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$269K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Ramp, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

Punya pertanyaan? Tanya komunitas.

Kunjungi komunitas Levels.fyi untuk berinteraksi dengan karyawan dari berbagai perusahaan, dapatkan tips karier, dan lainnya.

Kunjungi Sekarang!

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Ramp adalah Insinyur Perangkat Lunak at the Staff Software Engineer level dengan total kompensasi tahunan $595,400. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Ramp adalah $259,416.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Ramp

Perusahaan Terkait

  • Citadel
  • Brex
  • Two Sigma
  • Chime
  • Old Mission
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya