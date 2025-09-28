Direktori Perusahaan
Ramagundam Fertilizers and Chemicals
Ramagundam Fertilizers and Chemicals Insinyur Mesin Gaji

Rata-rata kompensasi total Insinyur Mesin in India di Ramagundam Fertilizers and Chemicals berkisar dari ₹1.14M hingga ₹1.63M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Ramagundam Fertilizers and Chemicals. Terakhir diperbarui: 9/28/2025

₹1.31M - ₹1.53M
India
₹1.14M₹1.31M₹1.53M₹1.63M
Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Mesin di Ramagundam Fertilizers and Chemicals in India mencapai total kompensasi tahunan ₹1,627,843. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Ramagundam Fertilizers and Chemicals untuk posisi Insinyur Mesin in India adalah ₹1,140,881.

