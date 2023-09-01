Raisin Gaji

Gaji Raisin berkisar dari $60,022 dalam kompensasi total per tahun untuk Cybersecurity Analyst di tingkat rendah hingga $110,546 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Raisin . Terakhir diperbarui: 10/24/2025