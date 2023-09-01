Direktori Perusahaan
Raisin
Raisin Gaji

Gaji Raisin berkisar dari $60,022 dalam kompensasi total per tahun untuk Cybersecurity Analyst di tingkat rendah hingga $110,546 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $91.3K
Manajer Produk
Median $83.7K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $111K

Cybersecurity Analyst
$60K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Raisin adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak dengan total kompensasi tahunan $110,546. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Raisin adalah $87,521.

