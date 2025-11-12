Direktori Perusahaan
Radix Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack Gaji

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack median in Brazil di Radix total R$126K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Radix. Terakhir diperbarui: 11/12/2025

Paket Median
company icon
Radix
Software Engineer
Rio de Janeiro, RJ, Brazil
Total per tahun
R$126K
Level
Senior
Gaji Pokok
R$126K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
8 Tahun
Apa saja tingkat karir di Radix?
Block logo
+R$318K
Robinhood logo
+R$488K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$192K
Verily logo
+R$121K
Pengajuan Gaji Terbaru
FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack di Radix in Brazil mencapai total kompensasi tahunan R$228,092. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Radix untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack in Brazil adalah R$125,571.

Sumber Lainnya