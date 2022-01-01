R3 Gaji

Gaji R3 berkisar dari $75,661 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $166,787 untuk Penjualan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan R3 . Terakhir diperbarui: 11/29/2025