Jadwal Vesting
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Jenis Saham
RSU
Di Qualtrics, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)
FAQ
Qual é o salário mais alto de Peneliti UX na Qualtrics in United States?
O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Peneliti UX na Qualtrics in United States situa-se numa remuneração total anual de $177,310. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
Quanto ganham os funcionários de Peneliti UX da Qualtrics in United States?
A remuneração total anual mediana reportada na Qualtrics para a função de Peneliti UX in United States é $122,180.
