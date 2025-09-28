Direktori Perusahaan
Qualtrics Technical Account Manager Gaji

Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Qualtrics. Terakhir diperbarui: 9/28/2025

Rata-rata Kompensasi Total

A$180K - A$209K
Australia
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
A$166KA$180KA$209KA$233K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

A$249K

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Qualtrics, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)



FAQ

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Technical Account Manager at Qualtrics in United States sits at a yearly total compensation of A$232,543. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualtrics for the jobFamilies.Technical Account Manager role in United States is A$166,102.

