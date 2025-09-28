Direktori Perusahaan
Qualtrics
  • Gaji
  • Software Test Engineer

  • Semua Gaji Software Test Engineer

Qualtrics Software Test Engineer Gaji

Paket kompensasi Software Test Engineer median in United States di Qualtrics total $136K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Qualtrics. Terakhir diperbarui: 9/28/2025

Paket Median
company icon
Qualtrics
Software Test Engineer
Seattle, WA
Total per tahun
$136K
Level
L4
Gaji Pokok
$124K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$12K
Lama di perusahaan
2 Tahun
Pengalaman kerja
6 Tahun
Apa saja tingkat karir di Qualtrics?

$160K

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Qualtrics, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)



FAQ

Qualtrics in United StatesjobFamilies.Software Test Engineer职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$207,800。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Qualtrics in United StatesjobFamilies.Software Test Engineer职位的年度总薪酬中位数为$136,000。

Sumber Lainnya