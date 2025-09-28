Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan €27 ribu+ (terkadang €270 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.
Jadwal Vesting
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Jenis Saham
RSU
Di Qualtrics, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)
FAQ
Ano ang pinakamataas na Manajer Proyek sweldo sa Qualtrics in Ireland?
Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manajer Proyek sa Qualtrics in Ireland ay may taunang kabuuang bayad na €89,265. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Magkano ang sahod ng mga Qualtrics Manajer Proyek empleyado in Ireland?
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Qualtrics para sa Manajer Proyek role in Ireland ay €63,870.
