Direktori Perusahaan
Qualtrics
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Operasi SDM

  • Semua Gaji Operasi SDM

Qualtrics Operasi SDM Gaji

Rata-rata kompensasi total Operasi SDM di Qualtrics berkisar dari A$144K hingga A$205K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Qualtrics. Terakhir diperbarui: 9/28/2025

Rata-rata Kompensasi Total

A$165K - A$193K
Australia
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
A$144KA$165KA$193KA$205K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 3 lagi Operasi SDM data gajis di Qualtrics untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Kontribusi Gaji Anda

A$249K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan A$47 ribu+ (terkadang A$470 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Qualtrics, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Operasi SDM penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Operasi SDM en Qualtrics está en una compensación total anual de A$205,024. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Qualtrics para el puesto de Operasi SDM es A$143,692.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Qualtrics

Perusahaan Terkait

  • Palantir
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya