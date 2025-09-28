Kompensasi Konsultan Manajemen in United States di Qualtrics berkisar dari $190K per year untuk L5 hingga $267K per year untuk L6. Paket kompensasi yearan median in United States total $180K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Qualtrics. Terakhir diperbarui: 9/28/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$190K
$140K
$27.5K
$22.5K
L6
$267K
$185K
$20K
$61.7K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Qualtrics, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)