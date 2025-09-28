Direktori Perusahaan
Qualtrics
Qualtrics Insinyur Perangkat Keras Gaji

Rata-rata kompensasi total Insinyur Perangkat Keras in United States di Qualtrics berkisar dari $98.4K hingga $143K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Qualtrics. Terakhir diperbarui: 9/28/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$112K - $130K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$98.4K$112K$130K$143K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

$160K

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Qualtrics, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Keras di Qualtrics in United States mencapai total kompensasi tahunan $142,800. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Qualtrics untuk posisi Insinyur Perangkat Keras in United States adalah $98,400.

