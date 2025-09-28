Direktori Perusahaan
Qualtrics
Qualtrics Manajer Sains Data Gaji

Rata-rata kompensasi total Manajer Sains Data in United States di Qualtrics berkisar dari $149K hingga $203K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Qualtrics. Terakhir diperbarui: 9/28/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$159K - $193K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$149K$159K$193K$203K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

$160K

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Qualtrics, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)



FAQ

