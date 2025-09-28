Direktori Perusahaan
Qualtrics Manajer Operasi Bisnis Gaji

Rata-rata kompensasi total Manajer Operasi Bisnis di Qualtrics berkisar dari MX$1.07M hingga MX$1.45M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Qualtrics. Terakhir diperbarui: 9/28/2025

Rata-rata Kompensasi Total

MX$1.14M - MX$1.38M
Mexico
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
MX$1.07MMX$1.14MMX$1.38MMX$1.45M
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Qualtrics, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)



FAQ

The highest paying salary package reported for a Manajer Operasi Bisnis at Qualtrics sits at a yearly total compensation of MXMX$28,148,574. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualtrics for the Manajer Operasi Bisnis role is MXMX$20,626,107.

