Qualia Gaji

Gaji Qualia berkisar dari $55,275 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $256,959 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Qualia. Terakhir diperbarui: 9/18/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $170K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Manajer Produk
Median $200K
Layanan Pelanggan
$55.3K

Ilmuwan Data
$118K
Pemasaran
$102K
Perekrut
Median $155K
Penjualan
$85.4K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$257K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Qualia, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

