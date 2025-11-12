Kompensasi Insinyur Machine Learning in Greater Hyderabad Area di Qualcomm berkisar dari ₹2.13M per year hingga ₹3.65M. Paket kompensasi yearan median in Greater Hyderabad Area total ₹2.76M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Qualcomm. Terakhir diperbarui: 11/12/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
Associate Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Engineer
₹2.92M
₹1.93M
₹727K
₹265K
Senior Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.3%
THN 3
Di Qualcomm, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)
33.3% vesting pada 2nd-THN (16.65% semesteran)
33.3% vesting pada 3rd-THN (16.65% semesteran)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Qualcomm, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)