Qualcomm Desainer Mobile Gaji di United States

Paket kompensasi Desainer Mobile median in United States di Qualcomm total $195K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Qualcomm. Terakhir diperbarui: 11/12/2025

Paket Median
company icon
Qualcomm
Product Designer
San Diego, CA
Total per tahun
$195K
Level
Sr Stagg
Gaji Pokok
$195K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Lama di perusahaan
15 Tahun
Pengalaman kerja
17 Tahun
Apa saja tingkat karir di Qualcomm?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Jadwal Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Qualcomm, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (16.65% semesteran)

  • 33.3% vesting pada 3rd-THN (16.65% semesteran)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Qualcomm, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Desainer Mobile di Qualcomm in United States mencapai total kompensasi tahunan $527,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Qualcomm untuk posisi Desainer Mobile in United States adalah $257,000.

