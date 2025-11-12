Direktori Perusahaan
Qualcomm
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
Qualcomm Insinyur Test Gaji di Taiwan

Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Qualcomm. Terakhir diperbarui: 11/12/2025

Jadwal Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Qualcomm, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (16.65% semesteran)

  • 33.3% vesting pada 3rd-THN (16.65% semesteran)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Qualcomm, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Test di Qualcomm in Taiwan mencapai total kompensasi tahunan NT$2,268,449. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Qualcomm untuk posisi Insinyur Test in Taiwan adalah NT$1,813,021.

Sumber Lainnya