Qualcomm
  • Gaji
  • Insinyur Perangkat Keras

  • Insinyur SoC

  • Greater Bengaluru

Qualcomm Insinyur SoC Gaji di Greater Bengaluru

Kompensasi Insinyur SoC in Greater Bengaluru di Qualcomm berkisar dari ₹3M per year untuk Hardware Engineer hingga ₹11M per year untuk Senior Staff Hardware Engineer. Paket kompensasi yearan median in Greater Bengaluru total ₹5.5M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Qualcomm. Terakhir diperbarui: 11/12/2025

Rata-rata Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Hardware Engineer
₹3M
₹1.82M
₹914K
₹260K
Senior Hardware Engineer
₹4.86M
₹3.19M
₹1.42M
₹240K
Staff Hardware Engineer
₹9.98M
₹5.76M
₹3.47M
₹750K
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Jadwal Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Qualcomm, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (16.65% semesteran)

  • 33.3% vesting pada 3rd-THN (16.65% semesteran)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Qualcomm, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur SoC di Qualcomm in Greater Bengaluru mencapai total kompensasi tahunan ₹10,995,100. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Qualcomm untuk posisi Insinyur SoC in Greater Bengaluru adalah ₹4,841,674.

