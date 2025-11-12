Direktori Perusahaan
Qualcomm
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Insinyur Perangkat Keras

  • Insinyur Radio Frequency

  • Greater San Diego Area

Qualcomm Insinyur Radio Frequency Gaji di Greater San Diego Area

Kompensasi Insinyur Radio Frequency in Greater San Diego Area di Qualcomm berkisar dari $256K per year untuk Staff Hardware Engineer hingga $313K per year untuk Senior Staff Hardware Engineer. Paket kompensasi yearan median in Greater San Diego Area total $286K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Qualcomm. Terakhir diperbarui: 11/12/2025

Rata-rata Level
Tambah KompBandingkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Hardware Engineer
$256K
$167K
$66.3K
$22.7K
Lihat 2 Level Lainnya
Tambah KompBandingkan Level
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja

Jadwal Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Qualcomm, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (16.65% semesteran)

  • 33.3% vesting pada 3rd-THN (16.65% semesteran)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Qualcomm, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Insinyur Perangkat Keras penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Radio Frequency di Qualcomm in Greater San Diego Area mencapai total kompensasi tahunan $334,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Qualcomm untuk posisi Insinyur Radio Frequency in Greater San Diego Area adalah $288,744.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Qualcomm

Perusahaan Terkait

  • Arista Networks
  • Infinera
  • Equinix
  • Extreme Networks
  • Akamai
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya