Kompensasi Insinyur Hardware Tertanam in India di Qualcomm berkisar dari ₹2.48M per year untuk Hardware Engineer hingga ₹7.97M per year untuk Staff Hardware Engineer. Paket kompensasi yearan median in India total ₹5.52M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Qualcomm. Terakhir diperbarui: 11/12/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Hardware Engineer
₹2.48M
₹1.87M
₹515K
₹101K
Senior Hardware Engineer
₹5.66M
₹3.6M
₹1.42M
₹638K
Staff Hardware Engineer
₹7.97M
₹5.06M
₹2.26M
₹649K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.3%
THN 3
Di Qualcomm, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)
33.3% vesting pada 2nd-THN (16.65% semesteran)
33.3% vesting pada 3rd-THN (16.65% semesteran)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Qualcomm, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)