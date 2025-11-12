Qualcomm Insinyur ASIC Gaji di United States

Kompensasi Insinyur ASIC in United States di Qualcomm berkisar dari $156K per year untuk Hardware Engineer hingga $508K per year untuk Principal Hardware Engineer. Paket kompensasi yearan median in United States total $267K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Qualcomm. Terakhir diperbarui: 11/12/2025

Pengajuan Gaji Terbaru

Jadwal Vesting Utama Alternatif 1 33.3 % THN 1 33.3 % THN 2 33.3 % THN 3 Jenis Saham RSU Di Qualcomm, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun: 33.3 % vesting pada 1st - THN ( 33.30 % tahunan )

33.3 % vesting pada 2nd - THN ( 16.65 % semesteran )

33.3 % vesting pada 3rd - THN ( 16.65 % semesteran ) 25 % THN 1 25 % THN 2 25 % THN 3 25 % THN 4 Jenis Saham RSU Di Qualcomm, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun: 25 % vesting pada 1st - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % vesting pada 2nd - THN ( 2.08 % bulanan )

25 % vesting pada 3rd - THN ( 2.08 % bulanan )

25 % vesting pada 4th - THN ( 2.08 % bulanan )

Apa jadwal vesting di Qualcomm ?

