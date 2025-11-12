Kompensasi Insinyur ASIC in Greater Bengaluru di Qualcomm berkisar dari ₹2.91M per year untuk Associate Hardware Engineer hingga ₹11.45M per year untuk Senior Staff Hardware Engineer. Paket kompensasi yearan median in Greater Bengaluru total ₹6.63M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Qualcomm. Terakhir diperbarui: 11/12/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
₹2.91M
₹1.71M
₹170K
₹1.03M
Hardware Engineer
₹2.37M
₹1.91M
₹457K
₹0
Senior Hardware Engineer
₹4.98M
₹2.95M
₹1.74M
₹293K
Staff Hardware Engineer
₹7.3M
₹5.07M
₹1.68M
₹547K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
Tidak ada gaji yang ditemukan
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.3%
THN 3
Di Qualcomm, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)
33.3% vesting pada 2nd-THN (16.65% semesteran)
33.3% vesting pada 3rd-THN (16.65% semesteran)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Qualcomm, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)