Qtum
    Tentang

    Qtum is an open-sourced blockchain application platform. Qtum utilizes the UTXO model, solidity smart contracts, and proof-of-stake consensus to support a broad array of industries and use cases.

    https://qtum.org
    Situs Web
    2016
    Tahun Didirikan
    30
    Jumlah Karyawan
    $1M-$10M
    Estimasi Pendapatan
    Kantor Pusat

