QAD
QAD Gaji

Gaji QAD berkisar dari $10,961 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $127,251 untuk Penjualan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan QAD. Terakhir diperbarui: 9/3/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $11K
Manajer Produk
$65.6K
Penjualan
$127K

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$62.3K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di QAD adalah Penjualan at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $127,251. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di QAD adalah $63,944.

Sumber Lainnya