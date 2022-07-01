Direktori Perusahaan
Public.com Gaji

Gaji Public.com berkisar dari $152,235 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $169,150 untuk Desainer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Public.com. Terakhir diperbarui: 10/24/2025

Sumber Daya Manusia
$162K
Desainer Produk
$169K
Insinyur Perangkat Lunak
$152K

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Public.com adalah Desainer Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $169,150. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Public.com adalah $161,700.

