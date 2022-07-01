Public.com Gaji

Gaji Public.com berkisar dari $152,235 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $169,150 untuk Desainer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Public.com . Terakhir diperbarui: 10/24/2025