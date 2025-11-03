Direktori Perusahaan
Proton
Proton Analis Keamanan Siber Gaji

Rata-rata kompensasi total Analis Keamanan Siber di Proton berkisar dari CHF 18.9K hingga CHF 26.5K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Proton. Terakhir diperbarui: 11/3/2025

Rata-rata Kompensasi Total

CHF 20.5K - CHF 24.9K
Switzerland
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
CHF 18.9KCHF 20.5KCHF 24.9KCHF 26.5K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Proton, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Analis Keamanan Siber di Proton mencapai total kompensasi tahunan CHF 26,477. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Proton untuk posisi Analis Keamanan Siber adalah CHF 18,945.

