Proton Desainer Produk Gaji

Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Proton. Terakhir diperbarui: 11/3/2025

Rata-rata Kompensasi Total

CHF 38.5K - CHF 45.6K
Switzerland
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
CHF 33.9KCHF 38.5KCHF 45.6KCHF 48.1K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Proton, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Desainer Produk di Proton in Switzerland mencapai total kompensasi tahunan CHF 48,093. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Proton untuk posisi Desainer Produk in Switzerland adalah CHF 33,874.

