Proton Pemasaran Gaji

Rata-rata kompensasi total Pemasaran in France di Proton berkisar dari €75.6K hingga €107K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Proton. Terakhir diperbarui: 11/3/2025

Rata-rata Kompensasi Total

€85.9K - €102K
France
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
€75.6K€85.9K€102K€107K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Proton, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Pemasaran di Proton in France mencapai total kompensasi tahunan €107,356. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Proton untuk posisi Pemasaran in France adalah €75,616.

