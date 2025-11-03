Direktori Perusahaan
Proton
Proton Layanan Pelanggan Gaji

Rata-rata kompensasi total Layanan Pelanggan in North Macedonia di Proton berkisar dari MKD 482K hingga MKD 658K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Proton. Terakhir diperbarui: 11/3/2025

Rata-rata Kompensasi Total

MKD 516K - MKD 624K
North Macedonia
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
MKD 482KMKD 516KMKD 624KMKD 658K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Don't get lowballed

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Proton, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Layanan Pelanggan di Proton in North Macedonia mencapai total kompensasi tahunan MKD 657,762. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Proton untuk posisi Layanan Pelanggan in North Macedonia adalah MKD 481,981.

