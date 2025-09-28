Kompensasi Manajer Produk in Poland di Procter & Gamble berkisar dari PLN 346K per year untuk B2 hingga PLN 407K per year untuk B3. Paket kompensasi yearan median in Poland total PLN 331K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Procter & Gamble. Terakhir diperbarui: 9/28/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
B1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
