Kompensasi Manajer Produk in Poland di Procter & Gamble berkisar dari PLN 346K per year untuk B2 hingga PLN 407K per year untuk B3. Paket kompensasi yearan median in Poland total PLN 331K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Procter & Gamble. Terakhir diperbarui: 9/28/2025

Nama Level Total Pokok Saham (/yr) Bonus B1 Product Manager PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- B2 Senior Product Manager PLN 346K PLN 328K PLN 0 PLN 17.8K B3 Director PLN 407K PLN 354K PLN 0 PLN 53K B4 Senior Director PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- Lihat 1 Level Lainnya

Pengajuan Gaji Terbaru

