Kompensasi Insinyur Mesin in United States di Procter & Gamble berkisar dari $101K per year untuk B1 hingga $188K per year untuk B3. Paket kompensasi yearan median in United States total $102K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Procter & Gamble. Terakhir diperbarui: 9/28/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
B1
Mechanical Engineer
$101K
$97K
$0
$4.3K
B2
Senior Mechanical Engineer
$131K
$123K
$1.2K
$7.4K
B3
$188K
$164K
$0
$23.5K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Jabatan yang Disertakan

Manufacturing Engineer

FAQ

The highest paying salary package reported for a Insinyur Mesin at Procter & Gamble in United States sits at a yearly total compensation of $187,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Procter & Gamble for the Insinyur Mesin role in United States is $102,000.

Sumber Lainnya