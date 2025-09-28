Kompensasi Insinyur Mesin in United States di Procter & Gamble berkisar dari $101K per year untuk B1 hingga $188K per year untuk B3. Paket kompensasi yearan median in United States total $102K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Procter & Gamble. Terakhir diperbarui: 9/28/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
B1
$101K
$97K
$0
$4.3K
B2
$131K
$123K
$1.2K
$7.4K
B3
$188K
$164K
$0
$23.5K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Jabatan yang DisertakanKirim Jabatan Baru