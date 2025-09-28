Direktori Perusahaan
Procter & Gamble Pemasaran Gaji

Kompensasi Pemasaran in United States di Procter & Gamble berkisar dari $90K per year untuk B1 hingga $184K per year untuk B3. Paket kompensasi yearan median in United States total $135K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Procter & Gamble. Terakhir diperbarui: 9/28/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
B1
$90K
$85K
$0
$5K
B2
$125K
$120K
$625
$4.4K
B3
$184K
$154K
$6.6K
$23.9K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Lihat 1 Level Lainnya
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Berkontribusi
Apa saja tingkat karir di Procter & Gamble?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Pemasaran di Procter & Gamble in United States mencapai total kompensasi tahunan $184,123. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Procter & Gamble untuk posisi Pemasaran in United States adalah $132,000.

