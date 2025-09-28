Kompensasi Information Technologist (IT) di Procter & Gamble berkisar dari $60K per year hingga $197K. Paket kompensasi yearan median total $103K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Procter & Gamble. Terakhir diperbarui: 9/28/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
B1
$83.5K
$79.5K
$250
$3.8K
B2
$ --
$ --
$ --
$ --
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
