Kompensasi Ilmuwan Data in United States di Procter & Gamble berkisar dari $133K per year untuk B1 hingga $245K per year untuk B3. Paket kompensasi yearan median in United States total $148K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Procter & Gamble. Terakhir diperbarui: 9/28/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
B1
$133K
$127K
$1.4K
$4.1K
B2
$168K
$158K
$2.6K
$7.5K
B3
$245K
$185K
$25K
$35K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
