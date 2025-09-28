Direktori Perusahaan
Procter & Gamble
  • Gaji
  • Insinyur Kimia

  • Semua Gaji Insinyur Kimia

Procter & Gamble Insinyur Kimia Gaji

Paket kompensasi Insinyur Kimia median in United States di Procter & Gamble total $75K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Procter & Gamble. Terakhir diperbarui: 9/28/2025

Paket Median
company icon
Procter & Gamble
UX Researcher
Cincinnati, OH
Total per tahun
$75K
Level
BTA
Gaji Pokok
$75K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
1 Tahun
Apa saja tingkat karir di Procter & Gamble?

$160K

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Kimia di Procter & Gamble in United States mencapai total kompensasi tahunan $85,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Procter & Gamble untuk posisi Insinyur Kimia in United States adalah $75,000.

Sumber Lainnya