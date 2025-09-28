Direktori Perusahaan
Prime Focus Technologies
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Manajer Rekayasa Perangkat Lunak

  • Semua Gaji Manajer Rekayasa Perangkat Lunak

Prime Focus Technologies Manajer Rekayasa Perangkat Lunak Gaji

Rata-rata kompensasi total Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in India di Prime Focus Technologies berkisar dari ₹4.67M hingga ₹6.62M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Prime Focus Technologies. Terakhir diperbarui: 9/28/2025

Rata-rata Kompensasi Total

₹5.3M - ₹6.28M
India
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
₹4.67M₹5.3M₹6.28M₹6.62M
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 3 lagi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak data gajis di Prime Focus Technologies untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Kontribusi Gaji Anda

₹13.95M

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan ₹2,615 ribu+ (terkadang ₹2,6150 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.


Berkontribusi
Apa saja tingkat karir di Prime Focus Technologies?

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Manajer Rekayasa Perangkat Lunak penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Manajer Rekayasa Perangkat Lunak pozīcijai Prime Focus Technologies in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹6,624,621. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Prime Focus Technologies Manajer Rekayasa Perangkat Lunak pozīcijai in India, ir ₹4,666,037.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Prime Focus Technologies

Perusahaan Terkait

  • PayPal
  • Uber
  • Roblox
  • Stripe
  • SoFi
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya