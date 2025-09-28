Direktori Perusahaan
PriceHubble
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Insinyur Perangkat Lunak

  • Semua Gaji Insinyur Perangkat Lunak

PriceHubble Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Switzerland di PriceHubble total CHF 68.5K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total PriceHubble. Terakhir diperbarui: 9/28/2025

Paket Median
company icon
PriceHubble
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Total per tahun
CHF 68.5K
Level
Senior
Gaji Pokok
CHF 68.5K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 0
Lama di perusahaan
3 Tahun
Pengalaman kerja
8 Tahun
Apa saja tingkat karir di PriceHubble?

CHF 134K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan CHF 25 ribu+ (terkadang CHF 250 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja
Gaji Magang

Berkontribusi

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Insinyur Perangkat Lunak penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di PriceHubble in Switzerland mencapai total kompensasi tahunan CHF 69,200. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di PriceHubble untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Switzerland adalah CHF 68,505.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk PriceHubble

Perusahaan Terkait

  • Lyft
  • Netflix
  • Tesla
  • Snap
  • Square
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya