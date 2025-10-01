Direktori Perusahaan
Preqin
Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Greater London Area di Preqin total £88.5K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Preqin. Terakhir diperbarui: 10/1/2025

Paket Median
Preqin
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Total per tahun
£88.5K
Level
-
Gaji Pokok
£88.5K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
10 Tahun
Apa saja tingkat karir di Preqin?

£121K

Pengajuan Gaji Terbaru
Gaji Magang

FAQ

The highest paying salary package reported for a Insinyur Perangkat Lunak at Preqin in Greater London Area sits at a yearly total compensation of £115,101. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Preqin for the Insinyur Perangkat Lunak role in Greater London Area is £88,521.

