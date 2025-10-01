Direktori Perusahaan
Premier
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Manajer Rekayasa Perangkat Lunak

  • Semua Gaji Manajer Rekayasa Perangkat Lunak

  • Charlotte, NC Greater Area

Premier Manajer Rekayasa Perangkat Lunak Gaji di Charlotte, NC Greater Area

Paket kompensasi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak median in Charlotte, NC Greater Area di Premier total $214K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Premier. Terakhir diperbarui: 10/1/2025

Paket Median
company icon
Premier
Director of Software Engineering
Charlotte, NC
Total per tahun
$214K
Level
-
Gaji Pokok
$190K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$23.5K
Lama di perusahaan
6 Tahun
Pengalaman kerja
20 Tahun
Apa saja tingkat karir di Premier?

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja

Berkontribusi

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Manajer Rekayasa Perangkat Lunak penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

أعلى حزمة راتب لوظيفة Manajer Rekayasa Perangkat Lunak في Premier in Charlotte, NC Greater Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $218,500. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Premier لوظيفة Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in Charlotte, NC Greater Area هو $210,000.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Premier

Perusahaan Terkait

  • Pinterest
  • Lyft
  • Tesla
  • Stripe
  • Facebook
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya