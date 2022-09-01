Precision Castparts Gaji

Gaji Precision Castparts berkisar dari $72,471 dalam kompensasi total per tahun untuk Akuntan di tingkat rendah hingga $196,980 untuk Ilmuwan Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Precision Castparts . Terakhir diperbarui: 9/18/2025