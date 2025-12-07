Direktori Perusahaan
PPG
PPG Insinyur Kimia Gaji

Terakhir diperbarui: 12/7/2025

Apa saja tingkat karir di PPG?

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Kimia di PPG in United States mencapai total kompensasi tahunan $117,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di PPG untuk posisi Insinyur Kimia in United States adalah $89,000.

Sumber Lainnya

