PowerToFly Gaji

Gaji PowerToFly berkisar dari $42,210 dalam kompensasi total per tahun untuk Sumber Daya Manusia di tingkat rendah hingga $238,800 untuk Penjualan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan PowerToFly. Terakhir diperbarui: 9/17/2025

$160K

Sumber Daya Manusia
$42.2K
Perekrut
$42.2K
Penjualan
$239K

Insinyur Perangkat Lunak
$75.2K
FAQ

The highest paying role reported at PowerToFly is Penjualan at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $238,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at PowerToFly is $58,716.

