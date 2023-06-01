Pomelo Gaji

Gaji Pomelo berkisar dari $15,501 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Bisnis di tingkat rendah hingga $54,000 untuk Desainer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Pomelo . Terakhir diperbarui: 10/20/2025