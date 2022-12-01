Direktori Perusahaan
Poloniex
Poloniex Gaji

Gaji Poloniex berkisar dari $57,972 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Data di tingkat rendah hingga $140,700 untuk Desainer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Poloniex. Terakhir diperbarui: 9/15/2025

$160K

Analis Data
$58K
Desainer Produk
$141K
Insinyur Perangkat Lunak
Median $110K

FAQ

Sumber Lainnya