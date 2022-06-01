Direktori Perusahaan
Plivo
Plivo Gaji

Gaji Plivo berkisar dari $5,951 dalam kompensasi total per tahun untuk Information Technologist (IT) di tingkat rendah hingga $76,988 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Plivo. Terakhir diperbarui: 10/21/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $29.3K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Analis Bisnis
Median $19.3K
Information Technologist (IT)
$6K

Manajer Produk
$77K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$61.7K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Plivo, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Plivo adalah Manajer Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $76,988. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Plivo adalah $29,302.

