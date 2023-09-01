Pliancy Gaji

Gaji Pliancy berkisar dari $109,450 dalam kompensasi total per tahun untuk Teknolog Informasi (TI) di tingkat rendah hingga $110,550 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Pliancy . Terakhir diperbarui: 11/28/2025